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ЦАХАЛ нанес удар по террористической инфраструктуре в САР

Армия Израиля ударила по террористической инфраструктуре в Сирии

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в качестве ответного удара на атаку по Голанским высотам, совершенную в субботу. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам инфраструктуры террористов в Сирии», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, эта атака была проведена в ответ на совершенную 11 ноября атаку в сторону Голанских высот.

7 ноября позиции израильских войск, расположенные на спорных Голанских высотах, подверглись обстрелу со стороны неизвестных боевиков.

Некоторое время спустя заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям сирийских Вооруженных сил в двух провинциях республики.

Ранее в Израиле зафиксировали обстрел со стороны Сирии.

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