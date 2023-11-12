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Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

В четырех украинских регионах звучат сирены воздушной тревоги

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Shutterstock

В Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины прозвучали сирены сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

Незадолго до этого в украинском городе Херсон раздались взрывы. Днем ранее звуки взрывов прогремели в Днепровском районе Херсона.

Накануне в Киеве из-за утреннего ракетного удара пострадала тигрица.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине призвали отказаться от длинных воздушных тревог ради прибыли.

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