На Украине сообщают о взрывах в Херсоне

Взрывы раздались в городе Херсон. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась.

До этого стало известно, что в Киеве из-за ракетного удара пострадала тигрица.

«Центр спасения диких животных» находится в селе Чубинское, которое расположено между Борисполем и Киевом. Мониторинговые паблики сообщали, что утренний прилет был в районе Борисполя, но власти официально этого не подтверждали.

Там же рассказали, что тигрица, вероятно, травмировала задние конечности или позвоночник, она получила противовоспалительную и обезболивающую терапию.

По данным Минцифры Украины, в Киеве и Киевской области утром 11 ноября была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, позже поступила информация еще об одном взрыве.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.