Нетаньяху рассказал о планах разоружить сектор Газа и держать его под контролем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что после окончания боевых действий планирует полностью разоружить сектор Газа и держать регион под контролем. Его слова передает ТАСС.

«Газа будет демилитаризована, и из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю», — заявил политик в ходе пресс-конференции.

Нетаньяху также добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставит за собой право контролировать безопасность в палестинском анклаве в целях пресечения каких-либо угроз в отношении еврейского государства.

Израиль намерен взять контроль над безопасностью в Газе после завершения боевых действий и «не отдаст» анклав международным силам, заявил Биньямин Нетаньяху. Ранее он заверял, что страна не стремится оккупировать сектор. Арабские СМИ со ссылкой на источники сообщили о договоренности ХАМАС и Израиля по обмену женщин и детей, ЦАХАЛ отчитался о поражении 15 тыс. объектов в анклаве с начала конфликта, а в ХАМАС обвинили израильскую армию в ударах по 135 больницам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху заявил, что ответственность за судьбу населения сектора Газа несет ХАМАС.