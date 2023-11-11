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Военную базу США в Ираке атаковали

Военная база США на западе Ирака подверглась минометному обстрелу

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AP

Нападение совершено на американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

Он утверждает, что база подверглась минометному обстрелу, два снаряда упали на территории базы. В текущий момент данных о причиненном ущербе и о том, кто осуществил атаку, нет.

До этого стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал военную базу США Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака.

Меньше чем за три недели американские базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам как минимум 41 раз. В ночь на 9 ноября были атакованы две базы, а между военными Сирии и США на берегу Евфрата произошла перестрелка. Ответственность за атаки на базы взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое утверждает, что отвечает на американскую агрессию. В Пентагоне подчеркнули, что действия США в регионе — это самооборона, а страна не стремится к обострению на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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