Полковника ВСУ обвинили, что он в 2020-м «заманил» бойцов «Вагнера» в Белоруссию

Украинский полковник Роман Червинский в 2020 году курировал план по «заманиванию» группы «Вагнер» в Белоруссию для того, чтобы пленить их и отправить в Киев, пишет газета Washington Post, ссылаясь на анонимных чиновников на Украине и в Европе.

В публикации говорится, что этот полковник также проводил множество секретных операций против российских военных сил.

«В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки наемников «Вагнер» в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений», — пишут авторы.

Также издание пишет, что Червинский был координатором атаки на газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

15 мая апелляционный суд в Киеве оставил под арестом бывшего украинского разведчика и исполняющего обязанности командира одной из воинских частей Романа Червинского, который пытался организовать угон военного самолета РФ.

В июле 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание тридцати трех бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам с каждым россиянином белорусскими силовиками была проведена 20-минутная беседа. При этом состава преступления найти все равно не получилось, поэтому обвинение гражданам РФ предъявлено не было.

Ранее в Госдуме назвали слухом вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии.