Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС сообщили, что поразили 160 единиц техники Израиля

В ХАМАС сообщили, что поразили 160 единиц техники Израиля с начала конфликта

close
100%
Yousef Masoud/AP

Официальный представитель бригад «Аль-Кассам» из военного крыла движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что силы движения поразило свыше 160 единиц техники армии Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подтверждаем полное или частичное уничтожение более 160 единиц сионисткой (израильской - ред.) военной техники с начала наземной агрессии противника, среди них более 25 единиц за последние 48 часов», — сказал Убейда.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что при атаке на Израиль 7 октября бойцам движения был отдан приказ не атаковать женщин, детей и пожилых людей, однако ситуация вышла из-под контроля.

По его словам, командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф приказал людям из ХАМАС не нападать на женщин, детей и стариков, но после взятия под контроль военных позиций появился пробел в безопасности вокруг Газы, ситуация вышла из-под контроля. Он добавил, что когда многие палестинцы вошли в израильские поселения, то произошло много всего, а за некоторые ситуации несут ответственность израильтяне.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий