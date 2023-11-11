В ХАМАС сообщили, что поразили 160 единиц техники Израиля

Официальный представитель бригад «Аль-Кассам» из военного крыла движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что силы движения поразило свыше 160 единиц техники армии Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подтверждаем полное или частичное уничтожение более 160 единиц сионисткой (израильской - ред.) военной техники с начала наземной агрессии противника, среди них более 25 единиц за последние 48 часов», — сказал Убейда.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что при атаке на Израиль 7 октября бойцам движения был отдан приказ не атаковать женщин, детей и пожилых людей, однако ситуация вышла из-под контроля.

По его словам, командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф приказал людям из ХАМАС не нападать на женщин, детей и стариков, но после взятия под контроль военных позиций появился пробел в безопасности вокруг Газы, ситуация вышла из-под контроля. Он добавил, что когда многие палестинцы вошли в израильские поселения, то произошло много всего, а за некоторые ситуации несут ответственность израильтяне.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.