Министр обороны Украины рассказал главе Пентагона о потребностях Киева

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что обсудил по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином ход боевых действий и потребности Киева.

«Проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины. Обсудили конкретные шаги», — написал он.

По словам украинского министра, во время телефонного разговора в Киеве раздавались взрывы. Также он поблагодарил Соединенные Штаты за переданные Украине системы противовоздушной обороны.

До этого Умеров и Остин говорили по телефону 4 ноября.

28 октября главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в Авдеевке. В заявлении отмечается, что Умеров поделился с Остином «актуальной информацией с поля боя». Он также поблагодарил главу Пентагона «за продолжение эффективного сотрудничества».

Ранее стало известно, что США тайно передали Украине одну из самых мощных бронемашин для разминирования.