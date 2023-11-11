В Израиле зафиксировали обстрел со стороны Сирии

Военные силы Израиля зафиксировали удары со стороны Сирии и решили нанести ответный удар по территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторое время назад после сирен, прозвучавших на Голанских высотах на севере Израиля, было зафиксировано два запуска со стороны Сирии по израильской территории, они (снаряды. — Прим. ТАСС) упали на открытой местности», — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что израильская армия продолжает наносить удары по источнику атаки на сирийской территории.

Ранее президент Сирии Башар Асад, выступая на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде, призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа. По его словам, без реальных инструментов давления дальнейшие шаги будут бессмысленны. Он добавил, что условием для возвращения отношений с Израилем должно стать «прекращение агрессии» в секторе Газа.

Президент Ирана Эбрахим Раиси также высказывал мнение, что страны, которые оказывают поддержку Израилю, несут ответственность за действия еврейского государства против палестинцев.

Ранее Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля.