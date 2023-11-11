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ВСУ обстреляли белгородский город Валуйки

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Валуйки

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что город Валуйки подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Как заявил глава региона, повреждения получило одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и забор. Кроме того, повреждена линия электропередачи.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные и аварийные службы.

Гладков 11 ноября сообщал, что Вооруженные силы Украины в течение суток выпустили свыше 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе Белгородской области, также шесть украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты.

В этот же день Telegram-канал Shot писал, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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