В армии Израиля опровергли окружение и обстрелы больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не окружала и не обстреливала больницу «Аш-Шифа», которая является крупнейшим медицинским комплексом сектора Газа. Об этом заявил израильский полковник Моше Тетро, передает РИА Новости.

«В последние часы мы получили сообщения о том, что больница «Аш-Шифа» окружена и по ней наносят удары», — сказал он.

Тетро назвал эту информацию «ложью». По его словам, рядом с данным медучреждением идут бои между войсками ЦАХАЛ и бойцами палестинского движения ХАМАС.

«Ударов по больнице не было, как и не было окружения», — заявил Тетро.

Он также указал, что восточная сторона «Аш-Шифы» остается открытой, и все, кто желают покинуть здание, могут это сделать.

11 ноября телеканал Al Arabiya сообщал, что израильская армия «с двух сторон» окружила больницу «Аш-Шифа» в городе Газа.

В этот же день иранское новостное агентство Tasnim, ссылаясь на источники, писало, что силы палестинского радикального движения ХАМАС остановили продвижение израильских войск в районе больницы «Аш-Шифа».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.