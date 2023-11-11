В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил в Telegram-канале глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

Согласно его сообщению, взрывы раздаются в Днепровском районе Херсона.

Днем 11 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Украинское издание «Общественное» также сообщало о взрывах в Херсоне.

Утром в субботу мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в украинской столице. По его словам, в городе работали системы противовоздушной тревоги.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.