Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-агент британской разведки предрек рост дезертирства в рядах ВСУ

Экс-агент MI6 Крук: в ближайшее время в ВСУ вырастет число дезертиров

close
100%
Yevhen Titov/Reuters

Бывший агент MI6 Аластер Крук заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что в рядах Вооруженных сил Украины в дальнейшем будет еще больше дезертирства.

«Русские намерены закончить это. И я думаю, что это будет еще один момент, когда мы увидим, возможно, еще больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить все и позвонить друзьям в Москве», — сказал бывший агент британской разведки.

По мнению Крука, ситуация на фронте может вынудить украинских генералов отправить президента Украины Владимира Зеленского за рубеж. Он отметил, что для этого главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному или другим военачальникам необходимо заручиться критической массой поддержки.

В конце сентября попавший в плен на Запорожском направлении украинский солдат рассказал РИА Новости о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте. По словам пленного, моральное состояние в рядах Вооруженных сил Украины ниже среднего. Он отметил, что в его подразделении есть подозрения о разгроме в бою, однако командование уверяет солдат в успехе.

В октябре Минобороны РФ сообщало, что морально-психологическое состояние бойцов ВСУ, которые участвуют в сражениях на Южнодонецком и Соледаробахмутском направлениях, находится на критически низком уровне.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий