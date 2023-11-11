Бывший агент MI6 Аластер Крук заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что в рядах Вооруженных сил Украины в дальнейшем будет еще больше дезертирства.

«Русские намерены закончить это. И я думаю, что это будет еще один момент, когда мы увидим, возможно, еще больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить все и позвонить друзьям в Москве», — сказал бывший агент британской разведки.

По мнению Крука, ситуация на фронте может вынудить украинских генералов отправить президента Украины Владимира Зеленского за рубеж. Он отметил, что для этого главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному или другим военачальникам необходимо заручиться критической массой поддержки.

В конце сентября попавший в плен на Запорожском направлении украинский солдат рассказал РИА Новости о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте. По словам пленного, моральное состояние в рядах Вооруженных сил Украины ниже среднего. Он отметил, что в его подразделении есть подозрения о разгроме в бою, однако командование уверяет солдат в успехе.

В октябре Минобороны РФ сообщало, что морально-психологическое состояние бойцов ВСУ, которые участвуют в сражениях на Южнодонецком и Соледаробахмутском направлениях, находится на критически низком уровне.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.