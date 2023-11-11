Армия Израиля назвала число атакованных целей в Газе с начала наземных операций

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по пяти тысячам целей в секторе Газа с начала наземных операций в анклаве.

«С начала наземных операций в Газе военно-воздушные силы при содействии и под руководством сухопутных сил нанесли удары примерно по пяти тысячам целям в секторе Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что сотни тысяч жителей сектора Газа переместились в южные района анклавы, где не ведутся боевые действия. По его словам, боевики палестинской группировки ХАМАС используют гражданское население в качестве живого щита и готовы «поставить под угрозу детей Газы, чтобы защитить себя».

Сообщалось также, что Армия Израиля установила контроль над опорными пунктами движения ХАМАС на севере Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

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