Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля назвала число атакованных целей в Газе с начала наземных операций

Армия Израиля заявила, что атаковала в секторе Газа пять тысяч целей

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по пяти тысячам целей в секторе Газа с начала наземных операций в анклаве.

«С начала наземных операций в Газе военно-воздушные силы при содействии и под руководством сухопутных сил нанесли удары примерно по пяти тысячам целям в секторе Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что сотни тысяч жителей сектора Газа переместились в южные района анклавы, где не ведутся боевые действия. По его словам, боевики палестинской группировки ХАМАС используют гражданское население в качестве живого щита и готовы «поставить под угрозу детей Газы, чтобы защитить себя».

Сообщалось также, что Армия Израиля установила контроль над опорными пунктами движения ХАМАС на севере Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий