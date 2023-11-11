Российские средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что украинские войска пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области.

Согласно сообщению Рогова, около 11:30 мск в городе Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов.

«Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты Storm Shadow», — написал глава движения «Мы вместе с Россией».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Рогов также уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

10 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны за неделю сбили 32 снаряда HIMARS, 12 ракет Storm Shadow и SCALP, а также две ракеты «Нептун».

9 ноября оборонное ведомство сообщало, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике.

До этого подразделения ВС РФ сбили два истребителя ВВС Украины в зоне специальной военной операции. За несколько дней до этого российские войска уничтожили склад авиасредств поражения, который использовали воздушные силы Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.