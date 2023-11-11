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Движение «Хезболла» ударило по скоплениям сил Израиля

Движение «Хезболла» нанесло удары по скоплениям сил Израиля на границе с Ливаном

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Marwan Naamani/Global Look Press

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских войск на границе с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению движения, удары были нанесены по скоплениям израильских сил в Вади-Шумире, Тель-Шааре и Бадиде.

До этого 11 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о включении сирен воздушной тревоги в северной части Израиля. Был зафиксирован снаряд в направлении района Маргалиота.

В ночь на субботу также был зафиксирован пуск снаряда в направлении самолета ЦАХАЛ, летающего у границ с Ливаном. В ответ израильский беспилотник нанес удар по пусковой установке, из которой был произведен пуск.

Позднее Армия обороны Израиля сообщила в Telegram, что нанесла удар в сторону Ливана в ответ на пуск снаряда, упавшего в открытой местности на севере израильских территорий.

9 ноября в Израиле заявили, что готовы действовать по обе стороны границы с Ливаном при необходимости. Власти подчеркнули, что не позволят «Хезболле» угрожать еврейскому государству.

Ранее «Хезболла» нанесла удары по двум израильским пехотным подразделениям.

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