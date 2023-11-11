Танки Израиля обстреляли больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа

Израильские танки произвели обстрел больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа, где укрываются порядка 14 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Танки находятся в 20 метрах от больницы «Аль-Кудс», стреляют по больнице, среди перемещенных лиц царит паника и сильный страх», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что больница «Аль-Кудс», расположенная на севере сектора Газа, может прекратить свою работу уже в ближайшие три часа из-за нехватки топлива для функционирования ее электрических генераторов. В заявлении указано, что 500 пациентов госпиталя и раненых мирных жителей больше не смогут получить медицинскую помощь. Жизни младенцев в инкубаторах и людей, которые находятся в отделении интенсивной терапии, окажутся под угрозой.

7 ноября военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по зданию, которое находится рядом с больницей «Аль-Кудс». В пресс-службе израильских войск объяснили, что атака была организована из-за нахождения в указанном строении членов палестинского движения ХАМАС.

Через три дня Палестинское общество Красного полумесяца заявило о боевых столкновениях в районе госпиталя «Аль-Кудс». В то же время бойцы ЦАХАЛ обстреляли больницу, из-за чего пострадали несколько десятков человек.

Ранее постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур указал на нехватку гуманитарной помощи в секторе Газа.