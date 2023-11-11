Российский офицер рассказал о поведении бойцов ВСУ в плену

Врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов рассказал, что украинские военные с хорошим обмундированием и солидной подготовкой попадания в плен притворяются обычными мобилизованными. Видеозапись со словами офицера опубликована в Telegram-канале Минобороны России.

До этого участники боя, по итогам которого российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов, рассказали, что столкновение оказалось быстрым, но тяжелым. По словам одного из военных, командир Арсланов повел в бой группу из 15 человек. Он отметил, что российские военные работали слаженно.

Арсаланов отметил, что подразделения, которые вышли к российским военным, являются военнослужащими 36-й бригады морской пехоты. По его словам, это подготовленные военные, которые называют себя мобилизованными.

«Но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение, все указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей», — сказал офицер.

По словам офицера, группа российских военнослужащих нанесла поражение первой группе украинских военных, попытавшихся высадиться, а заходившие в дальнейшем группы взяла в плен.

До этого сообщалось, что плененные на Днепре бойцы ВСУ пожаловались на отсутствие руководства.

Попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич также заявлял, что бригадам ВСУ, в которых состоят много призванных по мобилизации, не дают вооружения и технику стран НАТО, поскольку украинское командование и власти опасаются, что они устроят мятеж.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.