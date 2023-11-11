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В Британии заявили об опасениях Киева относительно укреплений России на фронте

The Guardian: в Киеве боятся, что РФ построит новые мощные укрепления на фронте

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РИА Новости

Украинское военное руководство опасается, что Россия построит более неприступные укрепления в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет The Guardian.

Согласно материалу издания, система дистанционной установки мин на базе грузовиков «Земледелие» может заложить снаряды на площади размером с футбольные поля гораздо быстрее, чем украинские саперы способны их удалить.

«Есть опасения, что со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами своих существующих укрепленных позиций», — пишет The Guardian.

В публикации также отмечается, что российские войска успешно наступают на позиции украинских военных, несмотря на заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о «тупиковой ситуации» на фронте.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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