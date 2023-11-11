Израиль возобновил авиаудары у больницы Аш-Шифа в секторе Газа

Израиль возобновил авиаудары вблизи крупнейшей больницы сектора Газа Аш-Шифа. Об этом сообщило МВД Палестины, передает РИА Новости.

«Самолеты оккупанта (Израиля.— «Газета.Ru») совершают налеты в окрестностях медицинского комплекса Аш-Шифа в городе Газа», — сказано в сообщении ведомства.

До этого агентство Reuters сообщало, что из-за отсутствия топлива в больнице Аш-Шифа остановили операции.

Иранское агентство Tasnim также сообщало, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате ожесточенных боев были остановлены палестинскими силами в районе медицинского центра Аш-Шифа.

10 ноября газета New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что США попросили Израиль быть более «рассудительным» в выборе целей в секторе Газа и использовать менее мощные боеприпасы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.