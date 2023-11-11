ХАМАС просит арабские страны установить контроль рядом с Газой для борьбы с Израилем и США

Радикальное палестинское движение ХАМАС обратилось к проводимому в Саудовской Аравии саммиту арабских и исламских государств с просьбой сформировать спецкомитеты и отправить их к контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа для контроля за ситуацией с доставкой гуманитарных грузов в анклав. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

ХАМАС надеется, что эти комитеты помогут «противостоять израильской оккупации» и обеспечить полную и бесперебойную доставку в сектор Газа необходимых медицинских, продовольственных товаров и топлива.

В движении убеждены, что такой шаг необходим, чтобы спасти больницы в секторе Газа, которые перестали функционировать или вскоре перестанут, «и не допустить их превращения в братские могилы».

Лидер ХАМАС выразили надежду, что лидеры арабских и исламских государств примут историческое решение, направленное на срочное прекращение «израильской агрессии» против палестинского анклава, а также окажут давление на администрацию США, которая якобы «несет прямую ответственность за агрессию» в отношении народа Палестины в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».