На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил России при поддержке боевых самолетов и артиллерии отразили три атаки украинских войск и нанесли им поражение. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что столкновения произошли в районах населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой народной республики.

Общие потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 305 военнослужащих. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, шести автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Krab» польского производства и гаубицы Д-30.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что военнослужащие ВСУ бегут с линии фронта в районе Донецка и оставляют там очень небольшое количество бойцов.

По его словам, на позициях остается военнослужащих втрое, а местами и вчетверо меньше положенного.

До этого стало известно, что российские войска пресекли деятельность украинских диверсантов в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь на Южно-Донецком направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.