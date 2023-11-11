Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Войска РФ отразили атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ: российские силы отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил России при поддержке боевых самолетов и артиллерии отразили три атаки украинских войск и нанесли им поражение. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что столкновения произошли в районах населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой народной республики.

Общие потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 305 военнослужащих. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, шести автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Krab» польского производства и гаубицы Д-30.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что военнослужащие ВСУ бегут с линии фронта в районе Донецка и оставляют там очень небольшое количество бойцов.

По его словам, на позициях остается военнослужащих втрое, а местами и вчетверо меньше положенного.

До этого стало известно, что российские войска пресекли деятельность украинских диверсантов в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь на Южно-Донецком направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий