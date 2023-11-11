Минобороны сообщило о поражении позиций ВСУ в 114 районах

Министерство обороны РФ сообщило, что авиация, артиллерия, БПЛА и ракетные войска РФ за сутки поразили цели в 114 районах.

В частности, сообщается о подрыве склада боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Девичек в Киевской области.

10 ноября МО сообщило, что ВС РФ нанесли 11 групповых ударов БПЛА и ракетами по позициям ВСУ за неделю.

Целью ударов были названы военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базы горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты размещения подразделений ВСУ. Подчеркивается, что все намеченные цели были поражены.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».