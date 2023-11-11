ЦАХАЛ заявил, что боевик ХАМАС Сиам держал в заложниках тысячу палестинцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации боевика ХАМАС Ахмеда Сиама, державшего в заложниках 1000 мирных жителей в больнице Рантиси в секторе Газа. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что Сиам не позволял мирным жителям эвакуироваться на юг сектора Газа после объявления Израиля о проведении наземной операции. В момент удара, по данным ЦАХАЛ и израильского агентства безопасности «Шин-Бет», мужчина скрывался на территории школы. В ЦАХАЛ назвали этот случай доказательством использования мирных жителей в Газе для прикрытия боевиков ХАМАС.

До этого ЦАХАЛ сообщил о подрыве автомобиля со взрывчаткой в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.