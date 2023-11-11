Заминированный беспилотник атаковал военную базу США в Ираке

Беспилотник атаковал военную базу США Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака. Об этом сообщает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что атака была произведена с помощью заминированного дрона. Других подробностей не приводится.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто совершает нападения на военные базы США, и привлечь их к ответственности.

Меньше чем за три недели американские базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам как минимум 41 раз. В ночь на 9 ноября были атакованы две базы, а между военными Сирии и США на берегу Ефрата произошла перестрелка. Ответственность за атаки на базы взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое утверждает, что отвечает на американскую агрессию. В Пентагоне подчеркнули, что действия США в регионе — это самооборона, а страна не стремится к обострению на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».