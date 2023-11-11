Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДНР представили обломки американского картонного беспилотника

РИА Новости: части картонного БПЛА США показали в представительстве ДНР в СЦКК

close
100%
РИА Новости

Фрагменты американского беспилотного летательного аппарата картонного типа были показаны в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Интересно здесь то, что даже картон сделан в США — здесь нанесена маркировка на них. Беспилотник полностью картонного типа, он легкий», — пояснил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.

По его словам, этот БПЛА может переносить до 2,5 кг пластида. Дроны оснащены поражающими элементами в виде бочонков.

До этого российская артиллерия поразила пункт управления дронами ВСУ у Новомихайловки. В ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вывели из строя одну 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий