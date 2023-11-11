В ДНР представили обломки американского картонного беспилотника

Фрагменты американского беспилотного летательного аппарата картонного типа были показаны в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Интересно здесь то, что даже картон сделан в США — здесь нанесена маркировка на них. Беспилотник полностью картонного типа, он легкий», — пояснил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.

По его словам, этот БПЛА может переносить до 2,5 кг пластида. Дроны оснащены поражающими элементами в виде бочонков.

До этого российская артиллерия поразила пункт управления дронами ВСУ у Новомихайловки. В ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вывели из строя одну 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.