Взрывы произошли в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — указано в публикации.

Также утром 11 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице — на ее левом берегу. Работали системы противовоздушной тревоги (ПВО).

Около 12 произошел еще один взрыв.

По данным Минцифры Украины, утром этого дня сирены также прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Еще одна серия взрывов произошла в Херсоне 8 ноября.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.