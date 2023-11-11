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Экипажи истребителей Су-27 провели учения в Калининградской области

Экипажи 10 истребителей Су-27 отработали ликвидацию целей под Калининградом

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Экипажи истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации в ходе учебно-тренировочных полетов отработали в небе Калининградской области уничтожение воздушных целей условного противника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Балтийский флот.

Согласно сообщению пресс-службы флота, летчики выполнили одиночные и парные взлеты, а также провели учебные воздушные бои с электронными пусками управляемых ракет по воздушным целям.

Уточняется, что к отработке задач «было привлечено до десяти самолетов Су-27 морской авиации». В пресс-службе указали, что полеты выполнялись над территорией Калининградской области и акваторией Балтийского моря как в светлое, так и в темное время суток в сложных погодных условиях.

7 ноября агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота сообщало, что в ходе учений над Баренцевым морем экипажи истребителей МиГ-31 выполнили перехват условного противника в стратосфере.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что стратегические ядерные силы России отработали на учениях массированный ядерный удар в ответ на атаку противника.

Ранее летчиков Балтийского флота наградили за героизм.

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