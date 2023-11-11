В Киеве произошел еще один взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. Тревога в регионе не объявлялась.

Утром 11 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.

По данным Минцифры Украины, в Киеве и Киевской области утром 11 ноября была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

8 ноября украинское издание «Общественное» сообщало, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошла серия взрывов.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.