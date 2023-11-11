Армия Израиля открыла ответный огонь по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила Telegram, что наносит удар в сторону Ливана в ответ на пуск снаряда, упавшего в открытой местности на севере израильских территорий.

Ранее 11 ноября ЦАХАЛ сообщила о включении сирен воздушной тревоги в северной части Израиля. Был зафиксирован снаряд в направлении района Маргалиота.

«Артиллерия ЦАХАЛ наносит удар по источнику пуска в Ливане», — сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается также, что в ночь на 11 ноября также был зафиксирован пуск снаряда в направлении самолета ЦАХАЛ, летающего у границ с Ливаном. В ответ израильский беспилотник нанес удар по пусковой установке, из которой был произведен пуск.

Накануне также сообщалось, что израильские воздушные силы в ответ на обстрелы территории Израиля нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

9 ноября в Израиле заявили, что готовы действовать по обе стороны границы с Ливаном при необходимости. Власти подчеркнули, что не позволят «Хезболле» угрожать еврейскому государству.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.