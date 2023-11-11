Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля открыла ответный огонь по Ливану

ЦАХАЛ начала наносить удары в сторону Ливана в ответ на пуск снаряда

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила Telegram, что наносит удар в сторону Ливана в ответ на пуск снаряда, упавшего в открытой местности на севере израильских территорий.

Ранее 11 ноября ЦАХАЛ сообщила о включении сирен воздушной тревоги в северной части Израиля. Был зафиксирован снаряд в направлении района Маргалиота.

«Артиллерия ЦАХАЛ наносит удар по источнику пуска в Ливане», — сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается также, что в ночь на 11 ноября также был зафиксирован пуск снаряда в направлении самолета ЦАХАЛ, летающего у границ с Ливаном. В ответ израильский беспилотник нанес удар по пусковой установке, из которой был произведен пуск.

Накануне также сообщалось, что израильские воздушные силы в ответ на обстрелы территории Израиля нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

9 ноября в Израиле заявили, что готовы действовать по обе стороны границы с Ливаном при необходимости. Власти подчеркнули, что не позволят «Хезболле» угрожать еврейскому государству.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий