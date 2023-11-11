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ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области

Гладков: ВСУ пустили более 200 снарядов по хутору Старый в Белгородской области

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины в течение суток выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотных летательных аппарат были сбиты.

В этот день чиновник опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в Белгородской области 10 ноября. ВСУ выпустили 244 снаряда по пяти приграничным муниципалитетам, включая одно взрывное устройство, сброшенное с беспилотника. Также на российский регион была произведена атака с помощью дрона-камикадзе.

По словам Гладкова, в Волоконовском районе из миномета и гранатомета противник обстрелял окраину хутора Старый. Всего там зафиксировано 4 минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел.

Губернатор добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевка с дрона сброшено одно взрывное устройство, один украинский БПЛА сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два украинских беспилотника. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов.

Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе в городе Шебекино удалось сбить украинский дрон, но он при падении сдетонировал. Никто не пострадал. По селам Новая Таволжанка и Середа Вооруженные силы Украины выпустили по 4 минометных снаряда, по селу Муром – 3 минометных снаряда.

В Краснояружском районе артиллерийскому обстрелу подверглась окраина села Репяховка, там зафиксировано 15 прилетов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Обстрелы Белгородской области
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