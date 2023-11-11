Военные ВС РФ рассказали о бое, в котором удалось взять в плен 11 морпехов ВСУ

Бой, по итогам которого российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов, оказался быстрым, но тяжелым. Об этом рассказали участники столкновения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По словам одного из военных, командир Золто Арсланов повел в бой группу из 15 человек.

«Бой был <...> не сказать, что нудный. Скоротечный. В ходе боя семь человек были взяты в плен, четыре человека по концовке боекомплекта сами сдались», — рассказал боец.

Он отметил, что российские военные работали слаженно. По словам участника сражения, командир сначала четко указал, что делать, а после того, как был ранен, продолжил участвовать в бою.

Другой боец назвал Арсланова хладнокровным и спокойным. По его словам, солдатам передавалась уверенность командира, поэтому российские военные без сомнений приступили к выполнению задач.

Как указали в оборонном ведомстве, 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Арсланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Большинство украинских военных были уничтожены, а 11 военнослужащих ВСУ взяты в плен.

10 ноября Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых было нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты украинских войск.

Ранее сообщалось, что маневр России сорвал Украине план контрнаступления.