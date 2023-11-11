Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военные ВС РФ рассказали о бое, в котором удалось взять в плен 11 морпехов ВСУ

МО России: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжелым

Бой, по итогам которого российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов, оказался быстрым, но тяжелым. Об этом рассказали участники столкновения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По словам одного из военных, командир Золто Арсланов повел в бой группу из 15 человек.

«Бой был <...> не сказать, что нудный. Скоротечный. В ходе боя семь человек были взяты в плен, четыре человека по концовке боекомплекта сами сдались», — рассказал боец.

Он отметил, что российские военные работали слаженно. По словам участника сражения, командир сначала четко указал, что делать, а после того, как был ранен, продолжил участвовать в бою.

Другой боец назвал Арсланова хладнокровным и спокойным. По его словам, солдатам передавалась уверенность командира, поэтому российские военные без сомнений приступили к выполнению задач.

Как указали в оборонном ведомстве, 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Арсланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Большинство украинских военных были уничтожены, а 11 военнослужащих ВСУ взяты в плен.

10 ноября Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых было нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты украинских войск.

Ранее сообщалось, что маневр России сорвал Украине план контрнаступления.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий