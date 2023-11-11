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Пограничники отбили атаку украинских диверсантов у Белгородской области

Shot: украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Белгородской области

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Антон Вергун/РИА Новости

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации канала, 10 ноября около 05:30 мск российские пограничники засекли группу диверсантов недалеко от хутора Старый Волоконовского района. Предварительно, ДРГ шла из села Землянки Харьковской области, чтобы не попасться в обзор беспилотников.

Как передает Shot, перед попыткой прорыва велся стрелковый бой: украинские диверсанты стреляли из АК-74М — патронами калибра 5,45 мм. Бой длился около 20 минут, и в итоге диверсанты были отброшены назад — прорыва границы не было допущено.

8 ноября советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщал, что украинская ДРГ была уничтожена под Донецком.

25 октября глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что две группы диверсантов из Украины были ликвидированы в районе населенного пункта Вербовое на линии фронта в Запорожской области.

Ранее разведчики уничтожили украинскую ДРГ, которой командовал французский офицер.

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