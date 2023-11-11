В Киеве отменена воздушная тревога

Объявленная в Киеве воздушная тревога отменена по состоянию на 10 утра субботу, 11 ноября. Об этом свидетельствуют данные Министерство цифровой трансформации Украины.

Сирены утром звучали в Киеве, а также в Киевской, Сумской, Одесской и Черниговской областях Украины.

Кроме того, Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице — на ее левом берегу. Работали системы противовоздушной тревоги (ПВО).

При этом украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах (от двух до пяти) в Киеве. Информации о пострадавших не приводилось.

С 10 октября прошлого года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.