ЦАХАЛ сообщил о подрыве автомобиля со взрывчаткой в Газе

Армия обороны Израиля заявила о взятии под контроль 11 военных постов, принадлежащих ХАМАС, в ходе наземной операции в секторе Газа. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале израильской армии.

Сообщается, что в ночь на 11 ноября военно-морские силы ЦАХАЛа нанесли удар по инфраструктуре, используемой ХАМАС против войск ЦАХАЛ на севере Газы, в том числе внутри лагеря беженцев Аль-Шати. Также сообщается об ударах по складам вооружения ВМС ХАМАС.

«Бойцы ЦАХАЛ обнаружили подозрительный автомобиль, припаркованный в транзитной зоне, используемой войсками. После проверок военнослужащие подтвердили, что автомобиль был начинен взрывчаткой, которая впоследствии была подорвана с самолета», — сообщили в ЦАХАЛ.

Также израильская армия заявила о ликвидации подземного тоннеля ХАМАС возле школы.

До этого израильская армия уничтожила нескольких командиров ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.