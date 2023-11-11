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ВС России разбили бронетехнику ВСУ дронами с ударными ядрами

Fobres: ВС РФ уничтожают бронетехнику украинской армии дронами с ударными ядрами

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Алексей Паньшин/РИА «Новости»

Российские военные ликвидируют бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами с ударными ядрами. Об этом сообщает Forbes Дэвид Экс.

«Новейшие российские беспилотники «Ланцет», <…> наносят удары снарядами из расплавленного металла», — уточнили в публикации.

В статье обратили внимание, что российское оружие способно пробить дополнительную броню, на которую рассчитывают украинские войска для защиты своих боевых машин. Военный аналитик издания подчеркнул, что российские беспилотники оснащены ударными ядрами. Он добавил, что ВСУ теперь придется искать новые способы защиты своей техники, так как имеющиеся уже неэффективны.

10 ноября стало известно, что в России создали авиаракету нового поколения.

До этого военный эксперт Игорь Коротченко http://www.gazeta.ru/army/2022/05/31/14930402.shtml, как работает «прыгающая мина» ПТКМ-1Р.

Ранее российский дрон «Ланцет» на Южно-Донецком направлении уничтожил польскую САУ Krab.

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