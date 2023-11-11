В Брянской области сбили несколько украинских дронов самолетного типа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку с помощью беспилотников. Об этом заявляется в Telegram-канале главы региона.

По его словам, четыре дрона самолетного типа были ликвидированы над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны Минобороны России.

По его словам, никаких разрушений при сбитии беспилотных летательных аппаратов в Брянской области не последовало.

«Оперативные службы работают на месте Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил он.

До этого российская артиллерия поразила пункт управления дронами ВСУ у Новомихайловки. В ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вывели из строя одну 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и три миномета 120-го калибра ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.