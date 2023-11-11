Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Брянской области сбили несколько украинских дронов самолетного типа

Губернатор Брянской области: российские силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ

close
100%
РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку с помощью беспилотников. Об этом заявляется в Telegram-канале главы региона.

По его словам, четыре дрона самолетного типа были ликвидированы над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны Минобороны России.

По его словам, никаких разрушений при сбитии беспилотных летательных аппаратов в Брянской области не последовало.

«Оперативные службы работают на месте Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил он.

До этого российская артиллерия поразила пункт управления дронами ВСУ у Новомихайловки. В ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вывели из строя одну 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и три миномета 120-го калибра ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий