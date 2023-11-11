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Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Кличко сообщил о взрывах на левом берегу Киева на фоне воздушной тревоги

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.

«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!» — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Согласно данным Минцифры Украины, в Киеве и Киевской области утром 11 ноября была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

При этом украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах (от двух до пяти) в Киеве. Информации о пострадавших не приводилось.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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