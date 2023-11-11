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Российские военные уничтожили пехоту ВСУ под Артемовском

Минобороны: российские военные уничтожили пехоту ВСУ на Артемовском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины в опорном пункте на Артемовском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

Отмечается, что расчеты 82-мм минометов Тульского соединения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять огневые задачи на указанном направлении. Разведка десантников с помощью беспилотников выяснила, что украинские военные закрепились на одном из участков Артемовского направления.

По данным ведомства, после обнаружения пехота противника была уничтожена.

До этого боец спецназа «Сибирь» группировки российских войск «Юг» заявил в беседе с РИА Новости, что неподготовленные группы ВСУ уничтожаются военными ВС РФ еще на подходе к позициям на Артемовском направлении. По его словам, при применении FPV-дронов совместно с артиллерией эффективность поражения всей группы будет достаточно высокой.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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