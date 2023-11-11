Российский спецназовец рассказал об уничтожении под Артемовском «мясных» групп ВСУ

Боец спецназа «Сибирь» группировки российских войск «Юг» заявил в беседе с РИА Новости, что неподготовленные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются военными ВС РФ еще на подходе к позициям на Артемовском направлении.

Он указал, что есть разница между профессиональными группами и неподготовленными, которые он назвал «мясными».

«Мясные группы» выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу», — сказал спецназовец.

По его словам, при применении FPV-дронов совместно с артиллерией эффективность поражения всей группы будет достаточно высокой.

«Было три волны наката (наступление противника. — «Газета.Ru».), выдвигались группами по восемь человек, дистанция между ними — минимальная, просто эти три волны быстро погасили. Работали всеми орудиями — 120-й, 82-й (минометы калибра 120 и 82 мм. — «Газета.Ru».), расчеты FPV, все эти волны быстро погасили», — рассказал боец спецназа.

Он отметил, что это было «так эффективно», что украинские военнослужащие даже не дошли до позиций ВС РФ.

Спецназовец добавил, что подготовленные группы ВСУ поражаются по другой схеме: в первую очередь выбирается главная пара в группе, которую атакует беспилотник-камикадзе, а по остальной части группы наносит удары артиллерия.

9 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские артиллеристы смогли уничтожить пехотную группу Вооруженных сил Украины, которая находилась в одном из населенных пунктов неподалеку от Артемовска.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.