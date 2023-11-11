Подразделения российской группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

По его словам, противник понес существенные потери в личном составе и технике в районах населенных пунктов Клещеевка, Николаевка, Раздоловка. Как заявил Астафьев, всего на данном направлении ликвидировано и ранено до 185 военных ВСУ.

«Также уничтожено пять пикапов, грузовой автомобиль КАМАЗ противника», — сказал он.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины бегут с линии фронта в районе Донецка и оставляют там очень маленькое количество бойцов.

По его словам, на позициях остается военнослужащих втрое, а местами и вчетверо меньше положенного.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.