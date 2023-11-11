ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских войск на Донецком направлении. Объект находился в районе населенного пункта Новомихайловка, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра «Южной» группировки войск Вадима Астафьева.

По данным агентства, в ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вывели из строя одну 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и три миномета 120-го калибра Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, украинские подразделения лишились одной 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б».

«Артиллерией группировки поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки», — подчеркнул Астафьев.

В то же время он обратил внимание на уничтожение техники украинских войск вблизи населенных пунктов Васюковка, Клещеевка, Переездное и Артемовск. Речь идет об одном крупнокалиберном пулемете, а также гранатометных расчетах СПГ и АГС.

10 ноября президент РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО), расположенный в городе Ростове-на-Дону. Как рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, глава государства заслушал доклады военных о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) и оценил новые образцы вооружений и боевой техники.

Ранее военная разведка Эстонии сообщила о переходе инициативы в зоне украинского конфликта к российским солдатам.