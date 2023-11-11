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Пленный военный ВСУ заявил об угрозе мятежа в рядах мобилизованных украинцев

Пленный: мобилизованным ВСУ не дают оружие и технику НАТО из-за угрозы мятежа

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Alex Babenko/AP

Бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых состоят много призванных по мобилизации, не дают вооружения и технику стран НАТО, поскольку украинское командование и власти опасаются, что они устроят мятеж. Об этом заявил попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич, передает РИА Новости.

«Натовского оружия вообще нет. Говорили, что нам привезли натовское оружие, но никто его не видел. В интернете также показывают: «Вот, нам НАТО выдала это, это и это». <…> Они нам не выдают натовское оружие, потому что мы можем пойти против них, против Киева», — сказал Кузьмич.

По его словам, некоторые бригады ВСУ якобы хотят «пойти на Киев».

Это (вранье. — «Газета.Ru») уже надоедает каждому солдату, который видит одно, а ему в очи показывают другое. Они боятся давать натовскую технику, оружие», — добавил пленный.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что Вооруженные силы Украины могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

До этого лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш заявил со ссылкой на сотрудника разведки США, что, если бы украинской армии приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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