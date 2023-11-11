Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты минцифры страны.

Украинское издание Klymenko Time 11 ноября сообщило, что несколько взрывов произошли на территории Киевской области Украины.

10 ноября в административном центре Одесской области произошли несколько взрывов. По данным украинских изданий «Думская» и «Страна.ua», тогда же в регионе сработали сирены воздушной тревоги.

В тот же день очевидцы сообщили еще о нескольких взрывах в одесском городе Черноморске. Как рассказали жители населенного пункта, речь идет как минимум о трех взрывах.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.