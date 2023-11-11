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Стало известно, сколько средств осталось у Пентагона для помощи ВСУ

Bloomberg: у Пентагона остался всего один миллиард долларов для помощи Украине

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Andrew Harnik/AP

Министерство обороны США истощило все ресурсы и сейчас имеет всего один миллиард долларов, предназначенный для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) техникой и боеприпасами. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, в настоящее время Вашингтону приходится специально ограничивать объемы оказываемой Киеву военной помощи. Как подчеркнули авторы публикации, американское правительство вынуждено идти на такие меры из-за задержек с финансированием.

«Нам пришлось ограничить нашу поддержку Украине», — прокомментировала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Она добавила, что США намерены и дальше предоставлять Украине необходимые вооружения. Однако, по словам представителя ведомства, количество пакетов помощи для Киева «становится все меньше».

10 ноября Министерство обороны Украины заявило, что в 2024 году расходы ведомства на военные нужды составят 1,164 трлн гривен ($32,3 млрд). При этом ожидается, что 74,1% от указанной суммы будут потрачены на содержание военнослужащих и государственной специальной службы транспорта.

Ранее в Белом доме признали, что израсходовали более 90% предназначенных для Украины средств.

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