Пятеро солдат Израиля пострадали при атаках со стороны Ливана

Пятеро израильских военнослужащих получили ранения в результате атак со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Как отметили представители израильских войск, трое солдат получили тяжелые ранения. Они пострадали во время обстрела одного из постов ЦАХАЛ в районе населенного пункта Манары, расположенного на границе с Ливаном.

Согласно данным пресс-службы, в сторону Израиля из соседнего государства была запущена противотанковая ракета. В результате пострадавших военных эвакуировали из зоны боевых действий для оказания необходимой медицинской помощи.

Также еще двое израильских солдат получили травмы, когда на территории еврейского государства упал запущенный из Ливана «враждебный летательный аппарат». Представители Армии обороны Израиля подчеркнули, что один боец был тяжело ранен и еще один военный получил травмы средней степени тяжести.

«Солдат эвакуировали для оказания медицинской помощи. Их семьи были оповещены о произошедшем», — уточняется в заявлении.

Вечером 10 ноября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о трех летательных аппаратах, которые были запущены с территории Ливана и пересекли границу Израиля. По данным израильских войск, одна из воздушных целей была перехвачена сработавшими в стране средствами противовоздушной обороны (ПВО). Однако еще два объекта упали на севере государства.

Ранее Израиль согласился обменять заключенных палестинцев на заложников движения ХАМАС.