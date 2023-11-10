Военная разведка Эстонии заявила об инициативе России в зоне СВО

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации завладели инициативой в зоне СВО и продолжают атаковать с повышенной интенсивностью. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации разведки, в течение последней недели российские войска продолжили атаковать с повышенной интенсивностью. Основные бои велись на двух участках фронта: на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР.

Уточняется, что российские силы в среднем атаковали по 64 раза за сутки. В эстонской разведке отметили, что ВС РФ хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением.

До этого РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука сообщало, что Вооруженные силы России поразили восемь районов скопления живой силы и техники украинской армии на Краснолиманском направлении.

9 ноября Минобороны РФ сообщало, что деятельность двух диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины была пресечена на Южно-Донецком направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.