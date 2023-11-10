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В Черноморске Одесской области произошли три взрыва

В Черноморске Одесской области во время воздушной тревоги произошли три взрыва

Три взрыва произошли вечером в городе Черноморск Одесской области Украины во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свидетелей происшествия.

«Во время тревоги отчетливо слышал ряд громких взрывов, их было не менее трех», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время воздушная тревога в Одесской области отменена.

До этого Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» и издание «Думская» сообщали о звуках взрывов в Одессе. Воздушные силы Украины предупредили о ракетной опасности для Харьковской и Одесской областей.

6 ноября сообщалось, что припортовая инфраструктура была повреждена в Одессе в результате ночных взрывов.

9 ноября стало известно, что в Одесской области мужчина в камуфляже бросил гранату в автобус. В результате произошедшего взрыва один из пассажиров автобуса получил телесные повреждения.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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