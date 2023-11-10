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В Одессе слышны взрывы

«Страна.ua»: в Одессе сообщают о взрывах

Взрывы слышны в Одессе. Об этом сообщают Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» и издание «Думская».

Подробности не приводятся. В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.

До этого Воздушные силы Украины предупредили о ракетной опасности для Харьковской и Одесской областей.

Одесская областная военная администрация просит жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов пребывать в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

6 ноября сообщалось, что припортовая инфраструктура была повреждена в Одессе в результате ночных взрывов.

9 ноября сообщалось, что в Одесской области мужчина в камуфляже бросил гранату в автобус. В результате произошедшего взрыва один из пассажиров автобуса получил телесные повреждения.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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