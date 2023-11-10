В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

Официальный представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, испытания являются важным шагом в кампании по тестированию, которую совместно проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412 испытательного крыла. Это необходимо, чтобы гарантировать устойчивость и дальность полета, а также ударную мощь B-21 в целях сдерживания агрессии и атак против США.

До этого военно-воздушные силы США подтвердили, что начали обучение украинских военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16.

Украинские пилоты планируют начать боевые полеты на F-16 до 2024 года. Одновременно в Европе также обучают летчиков ВСУ.

25 октября полковник в отставке раскрыл новую российскую тактику борьбы с самолетами ВСУ. По словам военного эксперта, директора Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрия Кнутова, Россия задействовав сразу две системы: ЗРС С-400 «Триумф» и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.